مواقع التواصل تأسف علی تفاقم أزمة المتشردين في امريكا

العالم - الأميركيتان

فلأمريكا وجهان؛ وجه تصدره للعالم كحامي حمى حقوق الإنسان والمدافع الأول عن الكرامة الإنسانية والمنادي بمساعدة المشردين بالعالم، في حين أن لها وجه آخر يعكس عالما مختلفا تماما عما تزعمه. فأغنى دولة فى العالم تضم أعلى نسبة مشردين من النساء والأطفال، تسلب حقوق الإنسان وحريته، ولا توفر مأوى للمشردين الذين أصبحوا يعيشون على هامش المجتمع وينتشرون فى كل مكان، يُصارعون الحياة أملا فى إيجاد مأوى في بلد يبدو البقاء فيه للأغنى فقط.

ونشرت صفحة الردع السعودي تغريدة جاء فيها:"أمريكا التي أزعجتنا بـ(حقوق الإنسان) حيث ينتشر المشردون ومدمنين المخدرات في الشوارع بلا مأوى. لو ركزت أمريكا على حل مشاكل هؤلاء بدلاً من قتل الأبرياء بالحروب التي تخوضها وتفتعلها في العالم، لكان حال أمريكا والمشردين افضل".

اما سامح فکتب:"هوليوود التي نشاهدها في الأفلام الأمريكية، تختلف تماماً عن هوليوود في الواقع، معظم الأرصفة يفترشها المشردين والعاطلين عن العمل، طبعا المشكلة ستكون في المواطن وليست في الدولة عند أعضاء نقابة جلد الذات والمنبطحين".

وغرد محمد السيد:"الوجه الاخر للولايات المتحدة! نشر موقع فوربس تقرير خطير عن تفاقم ازمة المشردين في امريكا بسبب الازمة الاقتصادية والتضخم حيث بلغ عدد المشردين قرابة ٦٠٠ الف مشرد ينام في الشارع معظمهم في نيويورك ولوس انجلوس!".