موفد قطري يزور لبنان الأسبوع المقبل

العالم - قطر

وقال المصدر، اليوم الأحد، إن السفير القطري في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي مهد لهذه الزيارة، لافتا إلى أن الحركة القطرية في لبنان تنشط منذ فترة وتجري بعيدا عن الإعلام.

ووفقا لمعلومات المصدر، فأنه لم يتضح ما إذا كان التحرك القطري ياتي في موجة التحرك الفرنسي نفسه أو أن تحرك الموفد القطري يتقاطع مع مهمة وجولة لودريان المقبلة، لكن المؤكد أن التحركين يأخذان بعين الاعتبار التوجه العام الجديد الذي سيتبلور بعد اجتماع اللجنة الخماسية غدا في الدوحة، بمشاركة المبعوث الرئاسي الفرنسي لبحث السبل الساعية إلى الدفع باتجاه الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.

ووفقا لصحيفة "الديار" اللبنانية، فإن هناك أفكارا وصيغا عديدة ستناقش في الدوحة، وهي ترتكز كلها على المرور من خلال الحوار إلى تفاهم أو اتفاق بين الأطراف اللبنانية.

وأشارت إلى أنه من بين هذه الأفكار طرح سلة من بضعة أسماء للمرشحين للرئاسة، بينهم سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون واسمان آخران، بموازاة مناقشة عناصر أو عناوين المرحلة المقبلة بعد انتخاب الرئيس تشمل شكل الحكومة وتوجهاتها، لا سيما الإصلاحية منها.

وفي ضوء الحوار، يمكن الاتفاق على تسوية تشمل رئيس الجمهورية وشكل الحكومة وبرنامجها.

ولم تستبعد مصادر مطلعة، أن يصدر عن اللجنة الخماسية غدا، موقف شديد اللهجة تجاه الأطراف اللبنانية لحثهم على التوافق والإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية.