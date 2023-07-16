إيران وباكستان تؤكدان تعزیز التفاعلات الدفاعية والأمنية بینهما

العالم - ايران

واجتمع قائد القوات الجوية الإيرانية وقائد الجيش الباكستاني اللواء عاصم منير، الیوم الأحد في مقر القوة الجوية للجيش الايراني.

وقيم العميد الطيار "حميد واحدي" خلال هذا الإجتماع، العلاقات بين البلدين بأنها إيجابية وبناءة وأكد توسيع العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات.

من جانبه أعرب قائد الجيش الباكستاني اللواء عاصم منير في هذا الاجتماع، عن ارتياحه لزيارته لإيران وحضوره في مقر القوات الجوية للجيش الايراني، وشدد علی أهمية زيادة التفاعلات الدفاعية والأمنية بين البلدين.

یذکر أن قائد الجيش الباكستاني الجنرال "سيد عاصم منير" قام بزارة طهران بهدف الاجتماع والتشاور مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في الجمهورية الاسلامية الإيرانية.