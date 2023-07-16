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الرئيس السوري: الإرهاب أداة غربية لضرب الدول المتمسكة باستقلالها

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

اكد الرئيس السوري بشار الاسد أن الإرهاب أداة غربية من اجل ضرب الدول التي تتمسك باستقلالها وبقرارها المستقل وبمصالحها الوطنية.

العالم- سوريا

وقال الأسد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في دمشق "هناك تحديات نواجهها بشكل مباشر وبشكل خاص وفي مقدمتها تحدي الارهاب والتعاون في مجال مكافحة الارهاب، هذا الارهاب الذي نراه دائما ناشطا وقابلا للحياة لا يموت بفعل الامداد الدولي وتحديدا الغربي لانه الأداة الغربية من اجل ضرب الدول التي تتمسك باستقلالها وبقرارها المستقل وبمصالحها الوطنية ويضاف إلى ذلك أن بعض دول الجوار تورطت بشكل مباشر في دعم هذا الارهاب إما لأسباب توسعية او لاسباب عقائدية متخلفة كما نعرف".

وأعتبر الرئيس السوري أن التحدي الاكبر امام سوريا والعراق هو سرقة تركيا لقسم كبير من حصتيهما من المياه.

وأشار الأسد الى دعم العراق لبلاده، وقال إنه كان صوت سوريا في المحافل العربية والدولية رفضا للعدوان عليها.

وبين الأسد أنه ناقش مع السوداني مختلف القضايا خاصة الوضع العربي المستجد وكيفية تعزيزه.

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