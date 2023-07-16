حملة اعتقالات للمشاركين في تشييع الشهيد محمد العالي

العالم – نقطة تواصل

نظام البحرين وبحسب النشطاء البحارنة شن حملة أمنية غير طبيعية.. حيث أن السلطات البحرينية اعتقلت المواطنين ضمن حملة الاعتقالات التعسفية المستمرة ضد المواطنين.

ولكن السبب الأساسي هو لأنهم شاركوا في تشييع الشهيد محمد العالي، الذي قضى نتيجة الإهمال الطبي في سجون أمن النظام البحريني.. مما استنفر النظام.. لأنه كان تشجيعا مهيبا شارك فيه عدد كبير من المواطنين البحرينيين.

والشهيد محمد العالي بالأساس كان معتقلا سياسيا محكوما علية بالمؤبد.. لكنه أصيب بمرض عضال على أثره أفرج النظام البحريني عنه.. و عندما تقرر أن يعالج من مرض السرطان توفي.

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