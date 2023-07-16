الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣
٠٣:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حملة اعتقالات للمشاركين في تشييع الشهيد محمد العالي

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

كانت جزيرة البحرين الصغيرة هذا الأسبوع شاهدة لموجة اعتقالات غير طبيعية بشكل كبير جدا.

العالم نقطة تواصل

نظام البحرين وبحسب النشطاء البحارنة شن حملة أمنية غير طبيعية.. حيث أن السلطات البحرينية اعتقلت المواطنين ضمن حملة الاعتقالات التعسفية المستمرة ضد المواطنين.

ولكن السبب الأساسي هو لأنهم شاركوا في تشييع الشهيد محمد العالي، الذي قضى نتيجة الإهمال الطبي في سجون أمن النظام البحريني.. مما استنفر النظام.. لأنه كان تشجيعا مهيبا شارك فيه عدد كبير من المواطنين البحرينيين.

والشهيد محمد العالي بالأساس كان معتقلا سياسيا محكوما علية بالمؤبد.. لكنه أصيب بمرض عضال على أثره أفرج النظام البحريني عنه.. و عندما تقرر أن يعالج من مرض السرطان توفي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

منظمة 'ADHRB' تدعو للضغط على البحرين لوقف سياسة الإهمال الطبي  ضد السجناء.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حرب تموز 2006.. الحرب التي غيرت وجه المنطقة - 1و2

حملة اعتقالات للمشاركين في تشييع الشهيد محمد العالي

شاهد بالفيديو.. بشار الأسد يحدد التحدي الاكبر امام سوريا والعراق

غضب الجياع في الجنوب اليمني

مناورات عسكرية مشتركة بين"روسيا والصين"للمرة الاولى

سفير الدنمارك في إيران: الدنمارك تواصل الاستثمار في إيران رغم العقوبات المفروضة على البلاد