روسيا تسقط 10 مسيرات أوكرانية في شبه جزيرة القرم

العالم- الأزمة الأوكرانية

تقدم ولكنه تدريجي، تقول القوات الاوكرانية انها تحرزه قرب مدينة باخموت في شرق البلاد والتي سيطرت عليها القوات الروسية في ايار/مايو الفائت بعد معركة اعتبرت الأطول والأكثر دموية في الحرب.

وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار؛ إن القوات الاوكرانية تحرز تقدما تدريجيا في منطقة باخموت؛ وان هناك تقدما يوميا في الجهة الجنوبية حول باخموت.

واضافت ان القوات تحاول الحفاظ على مواقعها في الجهة الشمالية وصد الهجمات الروسية، إذ نشبت اشتباكات بين القوات الأوكرانية والروسية في ثلاث مناطق على الأقل على الجبهة الشرقية.

واضافت نائبة وزير الدفاع إن القوات الروسية تهاجم في اتجاه كوبيانسك في منطقة خاركيف على مدى يومين متتاليين.

واشارت إلى أن القوات الاوكرانية في موقف دفاعي الان وأن هناك معارك شرسة وأن مواقع الجانبين تتغير بشكل مستمر عدة مرات في اليوم.

ولفتت ماليار إلى أن الجانبين يشتبكان حول مدينة باخموت المدمرة، لكن القوات الأوكرانية تتقدم تدريجيا من ناحية الجنوب.

واكدت روسيا بدورها أنها تصدت لعشر مسيّرات أوكرانية على الاقل، أطلقت على شبه جزيرة القرم قرب سيباستوبول، المقر العام للأسطول الروسي في البحر الاسود، والذي سبق أن استهدف بهجمات مماثلة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين مع تعطيل خمس أخرى عبر انظمة التشويش.

كذلك، اكدت الوزارة تدمير مسيرتين بحريتين للجيش الأوكراني، واضافت انه لا ضحايا ولا أضرار بعد إحباط الهجوم الارهابي.

من جهته، اورد الحاكم الروسي لسيباستوبول ميخائيل رازفوجاييف على تلغرام أنه تم التصدي لطائرة مسيرة عاشرة فوق البحر الاسود بواسطة أنظمة تشويش الكتروني.

بدوره قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم المضاد الأوكراني 'لا يحقق نجاحا' وإن محاولات اختراق الدفاعات الروسية باءت بالفشل.