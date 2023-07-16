أخر سفينة تغادر أوكرانيا ومصير صادرات الحبوب علی المحك

العالم - الأزمة الأوكرانية

مصير الصادرات الأوكرانية وخاصة الحبوب أمام منعطف خطير مرة جديدة.

اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي وقع في تموز العام الماضي في اسطنبول مع روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة، شارف على النهاية وانتهى أجله. وفيما انطلقت الوساطات والدعوات لتمديد الاتفاق، بدا واضحا الإصرار الروسي على ضرورة تلبية مطالب موسكو في تلك الاتفاقية. وقبيل ساعات من انتهاء سريانها، غادرت آخر سفينة مُصرح لها ميناء أوديسا الأوكراني وبذلك يصل إجمالي السفن الخارجة من الموانئ الأوكرانية إلى ألف وأربعة سفن.

وقال وزير الخارجية الروسي ، سيرغي لافروف:"'تم الوفاء بالجزء الأوكراني من الاتفاق والذي تحول إلى مشروع تجاري. نحو ثلاثة بالمئة فقط من إجمالي الحبوب ذهبت إلى البلدان الأكثر فقراً، أما لجزء الروسي من هذه الحزمة لم يتم الوفاء به على الإطلاق".

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حثت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديد الاتفاقية، محذرة من أن عدم تمديدها سيؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي العالمي.

وفي حين صرح متحدث باسم الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو جوتيريش ينتظر رداً من بوتين على مقترح لتمديد الاتفاق ذكر الكرملين أن بوتين قال لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا إن التزامات الدول بإزالة العقبات أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية والتي كانت جزءاً من مبادرة الحبوب لم يُوفَ بها حتى الآن.

مصدر دبلوماسي في تركيا قال لوكالة تاس إن قرار تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود قد يُتخذ في اللحظة الأخيرة، مشيراً لعدم وجود مؤشر حتى الآن على أن المناقشات وصلت إلى حل وسط. من جانبها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين رفضت فكرة المقايضة بين دعم أوكرانيا ومساعدات دول الجنوب بما يشمل مواصلة تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا إلى دول العالم، محاولة تهدئة المخاوف من أن يأتي الدعم الهائل لأوكرانيا على حساب المساعدات للدول النامية.