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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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كنعاني: الكيان الصهيوني يسعى إلى زعزعة أمن المنطقة واثارة الفتن والمشاكل بين الدول الاسلامية
كنعاني: المعتقلون الأجانب في إيران انتهكوا قوانين البلاد
كنعاني: يهمنا استتباب الأمن في أفغانستان
كنعاني: ايواء زمرة "مجاهدين خلق" يتعارض مع قوانين مكافحة الارهاب
كنعاني: نولي أهمية للسياسية الأميركية وليس لتغيير الأشخاص والمسؤولين فيها
كنعاني: باب الحوار حول الاتفاق النووي لا يزال مفتوحا
كنعاني: إيران تستفيد من الفرص الدبلوماسية لتحقيق مطالبها المشروعة
كنعاني: ندعو الحكومة الأميركية الى الامتناع عن القيام بخطوات استفزازية في المنطقة
كنعاني: نتابع خطوات الادارة الأميركية في المنطقة بحاساية كبيرة
كنعاني: وزير الخارجية العماني يصل اليوم طهران
كنعاني: إيران تستفيد من الفرص الدبلوماسية لتحقيق مطالبها المشروعة
الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش
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