الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣
٠٧:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

كنعاني: نولي أهمية للسياسية الأميركية وليس لتغيير الأشخاص والمسؤولين فيها

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية الإيرانية: التدخل في قضية الجزر الإيرانية الثلاث أمر مدان

درجات الحرارة في بلدة صينية تتجاوز الـ50 درجة مئوية

وزير الخارجية العماني يزور طهران اليوم

وشهد شاهد من أهلها الغدر الأمريكي هو سبب الحرب في أوكرانيا

مسؤول لبناني: العودة الشاملة للنازحين تحتاج لقرار سياسي كبير

اللواء باقري: الاوضاع الامنية والحدودية جيدة في محافظة آذربيجان شرقي