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الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها إزاء تصرفات الكيان الصهيوني

الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها إزاء تصرفات الكيان الصهيوني
الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن،عن قلقها إزاء بعض تصرفات الحكومة الإسرائيلية،

العالم - الأميركيتان

في الوقت نفسه، أكدت على التزام الولايات المتحدة بقوة تجاه أمن وسلامة كيان الإحتلال، والسعي لتطبيع علاقاته مع دول المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن "ثمة أشياء نتفق مع [إسرائيل] وأشياء أخري نختلف معها، ونوضح في كل لقاءاتنا إن التزامنا تجاه أمنها قوي ومتين. في نفس الوقت نصارحهم بما لدينا من قلق.. وهناك أولويات نعمل عليها مع حكومة [إسرائيل]".

وأضاف: "نحن نشعر بالقلق إزاء تصرفات بعينها تمارسها حكومة [إسرائيل]، لكن لدينا مسائل أخرى نتقاسم فيها الأولويات والمعلومات".

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الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها إزاء تصرفات الكيان الصهيوني