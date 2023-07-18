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الرئیس الإيراني: الاستقرار الداخلي أدی إلى نجاح سياستنا الخارجية

الرئیس الإيراني: الاستقرار الداخلي أدی إلى نجاح سياستنا الخارجية
الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيدإبراهيم رئيسي إن الاستقرار الداخلي والاقتدار الوطني في مختلف المجالات، أدی إلى إنجاح السياسة الخارجية وتوجيه أنظار العالم نحو "إيران القوية".

العالم - إيران

وأکد رئیسي في تصریح للمراسین خلال الزیارة التي قام بها إلی محافظة كهكيلويه وبويرأحمد (جنوب غرب إیران) على أن "السياسة الخارجية للحكومة في إيران تتماشى مع سياستها الداخلية"؛ مضیفا أن "الاستقرار الداخلي قد جعل العالم يرغب في بناء علاقات مع بلادنا بالرغم من بعض المشاکل".

وأضاف: عندما يرون أن إيران اضحت قوية و رغم الحظر المفروض عليها قادرة في مختلف الصناعات، فذلك يجعلهم توّاقين للتواصل معنا.

یذکر بأن الرئيس رئيسي قام بزیارة إلی محافظة كهكيلويه وبويرأحمد، بهدف تدشین بعض المشاریع الإنمائية.

وفي هذا السياق، تم أمس الإثنين، تدشين مشروع سد ومحطة "جمشیر" لإنتاج الكهرباء، الواقعة في مدينة كجساران التابعة لهذه المحافظة، والذي یعتبر خامس أكبر سد في إيران من حيث سعة تخزين المياه.

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الرئیس الإيراني: الاستقرار الداخلي أدی إلى نجاح سياستنا الخارجية

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