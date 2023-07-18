إزالة العقبات الاقتصادية بين إيران وأفغانستان من أولويات الحكومة

العالم - إيران

وكتب حسن كاظمي قمي، الممثل الخاص لرئيس الجمهورية لشؤون أفغانستان، في حسابه الخاص به في الفضاء الافتراضي أن: التفاعلات والاتصالات الثنائية تتحقق في ظل تأمين مصالح الطرفين؛ وتعد إزالة عقبات ومشاكل الاستثمار والتجارة، والتي تتم بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وأفغانستان، من أولويات برنامج الحكومة الحالية .

كما أشار إلى أن تنظيم صادرات البلاد إلى أفغانستان، وتسهيل عملية إصدار تأشيرات عبور رجال الأعمال، وتفعيل خط سكة حديد خواف-هرات، وتشكيل لجنة لتسهيل وإزالة العوائق أمام الإنتاج والاستثمار هي من البرامج الأخرى المتبعة.

وأكد الممثل الخاص لرئيس الجمهورية لشؤون أفغانستان أن: دعم مستثمري البلدين بهدف تعزيز التجارة الإيرانية الأفغانية وتشكيل كونسورتيوم تعديني هو جزء من الإجراءات المتخذة في مجال اقتصاد الإنتاج والتجارة.