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إقامة مراسم استبدال راية قبة الإمام الحسين (ع) واخيه العباس

إقامة مراسم استبدال راية قبة الإمام الحسين (ع) واخيه العباس
الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

بدأت مساء الثلاثاء مراسم استبدال الرايات في العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين، إيذاناً بقدوم شهر محرم الحرام للسنة الهجرية 1445.

العالم- العراق

وجرت في محافظة كربلاء المقدسة في الصحن الحسيني الشريف مراسم استبدال الراية على قبة مرقدي الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس (عليهما السلام) من الحمراء الى السوداء ايذانا ببدء شهر محرم الحرام.

وشارك في المراسم اكثر من مليون شخص من العراقيين والعرب والاجانب، بحضور شخصيات دينية ايذانا وسط أجواء من الأسى إيذاناً ببدء موسم العزاء لآل بيت المصطفى باستشهاد أبي عبد الله وأهل بيته وصحبه في يوم عاشوراء، العاشر من محرم.

وشهدت المراسم اجراءات امنية مشددة قامت بها قيادة عمليات كربلاء والشرطة والحشد الشعبي والتشكيلات الأمنية الأخرى.

ورفع اثناء هذه المراسم المصحف الشريف (القرآن الكريم) كحالة من الرفض والاستنكار لما تعرض اليه من اساءة خلال الاسابيع الماضية.

ويحتشد الالاف لتقديم العزاء لآل بيت المصطفى (عليهم السلام) في الصحن الحسيني الشريف، توازيا مع بدء مراسم تبديل راية قبة الامام الحسين واخيه العباس (عليهما السلام) من الحمراء الى السوداء، مع حلول شهر محرم الحرام وايامه العشرة (عاشوراء)، في تقليد سنوي تقيمه العتبات المقدسة في كربلاء احياء لذكرى فاجعة (الطف) الخالدة.

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إقامة مراسم استبدال راية قبة الإمام الحسين (ع) واخيه العباس

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