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رونالدو يؤكد أن الدوري السعودي أفضل من الأمريكي الذي اختاره ميسي

رونالدو يؤكد أن الدوري السعودي أفضل من الأمريكي الذي اختاره ميسي
الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد لاعب النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه لن يعود للعب في الدوريات الأوروبية لكرة القدم، وقال إنه يرى أن الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أفضل من دوري المحترفين الأمريكي الذي اختاره غريمه ليونيل ميسي لبدء حقبة جديدة في مسيرته.

العالم - رياضة

وقال كريستيانو رونالدو إنه لن يعود للعب في أوروبا، وأكد أنه يرى أن الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أفضل من دوري المحترفين الأمريكي الذي اختاره غريمه ليونيل ميسي لبدء حقبة جديدة في مسيرته.

وأكد رونالدو، الذي انضم للنصر في نهاية العام الماضي بعقد لمدة عامين ونصف العام بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، أنه مهد الطريق أمام لاعبين كبار آخرين للانتقال إلى فرق سعودية، إلى جانب رغبة آخرين في الانتقال إلى المملكة.

وتحدث قائد البرتغال، البالغ عمره 38 عاما، بعد خسارة ودية للنصر 5-صفر أمام سيلتا فيغو مساء الاثنين، قائلا إن معظم مسابقات الدوري في أوروبا تعاني من تراجع في المستوى.

ونقلت شبكة (إي إس بي إن) عن رونالدو قوله: "أنا بنسبة 100 % لن أعود إلى أي فريق أوروبي. أنا عمري 38 عاما".

وأضاف: "فقدت الكرة الأوروبية الكثير من الكفاءة. المسابقة الوحيدة التي لا تزال جيدة هي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي تتفوق على باقي مسابقات الدوري".

وكان ميسي، غريم رونالدو على مدار سنوات، مرشحا للانتقال إلى السعودية قبل أن يختار اللاعب الفائز بكأس العالم الأخيرة في قطر الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي بعقد حتى 2025.

وقال رونالدو: "الدوري السعودي أفضل من الدوري الأمريكي".

وأضاف: "الآن يأتي كل اللاعبين إلى هنا... خلال عام واحد سيحضر المزيد من اللاعبين الكبار إلى السعودية".

وسار لاعبون كبار على نهج رونالدو في الانتقال إلى السعودية، منهم كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية والقادم من ريال مدريد، وكذلك نجولو كانتي من تشيلسي، وانضم اللاعبان إلى الاتحاد بطل الدوري.

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