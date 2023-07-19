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شاهد.. أسواق حلب المرممة والحرف التراثية

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

العالم - دروب الشام

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