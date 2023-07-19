موسكو تنفي أي مفاوضات سرية مع واشنطن بشأن أوكرانيا

العالم - روسيا

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "إن واشنطن ستواصل ابتكار أفكار مزيفة بخصوص المفاوضات التي تجري وراء الكواليس، بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا، من أجل زرع البلبلة في صفوف دول جنوب الكرة الأرضية.

وذكرت شبكة "أن بي سي"، الأميركية في وقت سابق، نقلاً عن مصادر لم تسمّها، أن مسؤولين أميركيين سابقين أجروا محادثات سرية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في نيسان/أبريل الماضي، لتمهيد الطريق لمفاوضات إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وعلّقت زاخاروفا في تصريح على "القناة الأولى" الروسية: "هذا أمر وهمي، تم القيام به عن قصد، وسيستمر القيام به من أجل زرع الشكوك بين دول جنوب الكرة الأرضية، وزرع الفوضى في صفوفهم، وتقويض ثقتهم في بلدنا".

وأشارت زاخاروفا إلى أن اجتماعات لافروف مع علماء السياسة، هي فقط من أجل تبادل وجهات النظر.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أكد في عدّة مناسبات، أن روسيا لا ترفض المفاوضات ومنفتحة دائماً على الحوار، لكنها لن تتنازل عن أي من حقوقها، ولن تسمح بما من شأنه أن يشكّل خطراً آنياً أو مستقبلياً على أمنها وأمن شعبها.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية الروسي، أن عبارة بوتين، التي قال فيها: "إنه كلما طال أمد المفاوضات زادت صعوبة الاتفاق"، يجب أن تؤخذ على محمل الجد.