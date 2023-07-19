وزير الخارجية: تسلمنا مبادرات سلطنة عُمان لعودة اطراف الاتفاق النووي الى تعهداتهم

العالم- ايران

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، استعرض "امير عبداللهيان" القضايا التي تناولها مع وزير الخارجية العماني في اجتماعهما الثنائي بطهران (الاثنين)، وقال: ان متابعة القرارات التي كانت قد اتُخذت خلال زيارة سلطان عمان قبل اسابيع الى ايران ومباحثاته الثنائية مع رئيس الجمهورية الاسلامية، فضلا عن اللقاء الذي سبقه خلال العام الماضي بين الجانبين، كانت على جدول المباحثات الاخيرة مع وزير الخارجية العماني.

كما اشار الى القضايا الدولية والاقليمية التي تباحث بشأنها مع نظيره العماني الزائر، وقال: ان سلطنة عمان ووزير خارجية هذا البلد، يتابعان القضايا التي تسهم في تعزيز الحوار الاقليمي بين طهران ومسقط.

ونوه وزير الخارجية الايراني بانه، اقترح في هذا السياق تاسيس مجمع للحوار والتعاون الاقليمي، يضم جميع دول منطقة الخليج الفارسي؛ لافتا الى احتمال انضمام اليمن بهذا الائتلاف ايضا، كما اشار الى مباحثاته مع وزير خارجية عمان حول طبيعة اداء هذا المجمع.