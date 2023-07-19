زعيم حزب الأمة السوداني: الدعم السريع يتفاوض على الاستسلام

العالم - السودان

وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات شرق وجنوب شرقي الخرطوم جراء قصف مدفعي متبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع، بالتزامن مع قصف طائرات الجيش مواقع الدعم في منطقة بري (شرق الخرطوم).

وذكرت المصادر أن دوي انفجارات سمع جنوبي أم درمان (غربي العاصمة)، بالتزامن مع تجدد القصف والاشتباكات وسط المدينة وجنوبها.

وفي الخرطوم بحري، تصدت قوات الدعم السريع لقصف الجيش بالمضادات الأرضية.

وقال مبارك الفاضل الذي عمل مساعدا لرئيس الجمهورية السابق اليوم الأربعاء إن قوات الدعم السريع تفاوض على شروط الاستسلام وفقا لمعلومات مؤكدة.

وأضاف الفاضل أن عبد الرحيم دقلو القائد الثاني للدعم السريع التقى في مدينة أم جرس التشادية مندوبا أميركيا وآخر كينيا وثالثا خليجيا؛ كل واحد منهم على حدة، ونقل إليهم رغبة الدعم السريع في خروج آمن مع دور عسكري سياسي.

وأردف رئيس حزب الأمة أنه لهذا السبب اتصل الرئيس الكيني وليام روتو برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رغم رفض السودان أن ينقل روتو طلب عبد الرحيم دقلو شقيق قائد الدعم السريع.

وأضاف الفاضل أنه للسبب نفسه (تفاوض الدعم السريع للاستسلام) اتصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالبرهان وأطلعه على الأمر، وعلى هذا الأساس وافق البرهان -كما يضيف الفاضل- على عودة وفد الجيش إلى طاولة التفاوض في مدينة جدة السعودية.

ورأى زعيم حزب الأمة أنه "من الصعب أن يحصل الدعم السريع على دور مستقبلي مقابل الاستسلام، وعليه أن يكتفي بالخروج الآمن، فقد راهن على السلطة وخسر الرهان، فليحافظ على ما تبقى من أرواح".