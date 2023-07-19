روسيا تحرر مناطق إستراتيجية في خاركوف

العالم - روسيا

وأوضح بيان الوزارة أنّ التقدم جاء نتيجةً لما حقّقته وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية خلال عملياتٍ هجومية ناجحة على محور "كوبيانسك"، حيث بلغ تقدم الوحدات الروسية أكثر من كيلومتر في العمق، وما يصل إلى كيلومترين على طول خط الجبهة.

وكشف البيان أنّ الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية، أصابت وحداتٍ من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وكيسلوفكا وبيريستوفوي في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.

كما تمّ تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي "103" بالقرب من قرية "بيشانوي"، في مقاطعة خاركوف.



وأضاف بيان وزارة الدفاع أنّ الخسائر التي تكبّدتها القوات الأوكرانية من جراء الضربات الروسية في مقاطعة خاركوف، بلغت 70 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرّعتين، وثلاث سياراتٍ عسكرية، ومدفع "كراب" بولندي الصنع، وآخر من طراز "غفوزديكا"، إضافةً إلى رادار "تي بي كيو - 50" أميركي الصنع.



وأعلنت الوزارة أنّ محاولات القوات الأوكرانية للهجوم على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوبي دونيتسك، باءت بالفشل، وذلك "نتيجةً للأعمال المنسّقة لوحدات مجموعة الجنوب في القوات الروسية".

وأفادت الوزارة أنّ الضربات الجوية، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، نجحت في صدِّ 25 هجوماً معادياً في عدّة مناطق مِن جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافةً إلى تدمير تجمّع القوى البشرية والمعدات للقوات الأوكرانية في مناطق سيفيرسك وتشاسوف يار وتوريتسك وكراسنوغوروفكا في الجمهورية.

كما تمّ تدمير مستودع ذخيرة للواء القوات الأوكراني الآلي "110"، بالقرب من مدينة "أفدييفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وسجّلت الوزراة تحييد أكثر من 340 جندياً أوكرانياً على تلك المحاور، إضافةً إلى دبابتين وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع شاحنات، ومدفع "هاوتزر" ذاتي الدفع من طراز "بانتسير-2000" ألماني الصنع، ومدفعي "كراب"، ومدفع "غفوزديكا" ذاتية الدفع، ومدفعي "دي- 30".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أنّ القوات المسلحة الروسية وجّهت ضربةً انتقامية جماعية بأسلحةٍ بحرية عالية الدقة، على منشآت "يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيّرة"، في أوديسا، مؤكّدةً تدمير منشآت تخزين الوقود، والتي يبلغ حجمها الإجمالي نحو 70 ألف طن، في مناطق نيكولاييف وأوديسا.