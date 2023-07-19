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واشنطن توافق على بيع صواريخ "جو – جو"

واشنطن توافق على بيع صواريخ
الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على طلب ألمانيا لشراء صواريخ AIM-120C-8 AMRAAM (صاروخ جو - جو متوسطة المدى) بقيمة 2.9 مليار دولار.

العالم-الامريكيتان

ووفقا لما أعلنته وكالة التعاون الأمني الدفاعي يوم الأربعاء، فإن الحكومة الألمانية تعتزم شراء ما يصل إلى 969 صاروخا من هذا النوع، فضلا عن المعدات ذات الصلة. وستكون شركة Raytheon هي المتعهد الرئيسي لهذه الصفقة.

وقالت الوكالة في بيان إن "وكالة التعاون الأمني ​​منحت اليوم الشهادة المطلوبة وأخطرت الكونغرس بهذا البيع المحتمل".

ولتنفيذ هذه الصفقة، لن يكون من الضروري إرسال ممثلين عن حكومة الولايات المتحدة أو متعهد إلى ألمانيا. ويؤكد البنتاغون أن البيع لن يضر باستعداد الولايات المتحدة القتالي و"لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

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