عمار الحكيم يستنكر إذن شرطة السويد للمتطرف لتكرار فعلته الشنيعة

العالم- العراق

وقال الحكيم" مرة أخرى تتجرأ جهات متطرفة في السويد على انتهاك حرمة الدين الإسلامي الحنيف بمنح شرطة المملكة الأذن للمتطرف نفسه الذي أقدم على حرق نسخة من المصحف الشريف لتكرار فعلته الشنيعة في تحدٍ صارخ لمشاعر المسلمين والإساءة لمعتقداتهم، ومنحه الأذن أيضا بإحراق العلم العراقي الذي يزدان باسم لفظ الجلالة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم".

وطالب الجهات المعنية بالمملكة بإيقاف ومنع هكذا سلوكيات تحالف القانون الدولي القاضي بعدم ازدراء المعتقدات والإساءة لمتبنيات جميع الأديان والمذاهب والقوميات، محذرا من مساعي بعض الجهات المغرضة لإشاعة روح الكراهية بين شعوب العالم.

ودعا الحكيم المجتمع الدولي و المنظمات الدولية لاسيما الأمم المتحدة و منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة هذا الفهم الخاطئ للحريات والاستنكار بالطرق السلمية التي تتسق مع منهج القرآن الكريم.