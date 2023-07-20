آخر تطورات طرد العراق للسفيرة السويديّة وسحب ممثّله من ستوكهولم

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وأشار مراسلنا إلى بدء الحشود المحتجة بالتوافد معبرة عن رفضها وغضبها عما ما قامت به الحكومة السويدية بالسماح بتدنيس القرآن الكريم أمام السفارة العراقية هناك.



كما لفت مراسلنا الى ردود الفعل الغاضبة خلال الساعات الـ24 الماضية على كافه المستويات، فعلى المستوى الشعبي اقتحم المتظاهرون الغاضبون الليلة الماضية وفجر هذا اليوم الخميس مقرالسفارة السويدية واضرموا النار فيها، و بعد ذلك وفي ظهر اليوم اجتمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومع القاده الامنيين واعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد وسحب السفير العراقي من السويد وطرد السفيرة السويدية من بغداد ودعا الاطار التنسيقي الى الخروج غدا الجمعة بمظاهرات.

ونوه مراسلنا الى دعوة الكيان الصدري الى تنظيم وقف احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد حيث أدان السيد مقتدى الصدر واستنكر الاساءة للقرآن الكريم وطالب باجتماع طاريء للجامعة العربية في بغداد او في اي دولة اخرى، واكد دعم قرار الحكومة العراقية بطرد السفيرة السويديه كما تلقى هذا الموقف بطرد السفيرة السويدية واستدعاء السفير العراقي دعما من كافة القوى السياسية في العراق.

وقال مراسلنا: ان الهدوء عاد الى اطراف السفارة السويدية بعد ان سيطرت القوات الامنية على الوضع هناك، في ظل انتشار امني مكثف حول مبنى السفارة.

واوضح مراسلنا ان حادث حرق المصحف الشريف اثار ردود فعل غاضبة من قبل الشعب العراقي والمسؤولين وكذلك قادة القوى السياسية في العراق.

ولفت مراسلنا الى ان رئيس الوزراء العراقي ابراهيم السوداني عقد اجتماعاً طارئاً ادان فيه حرق السفارة السويدية واكد انه سوف يحاسب المسؤولين عن امن السفارة من جهة وسوف يتابع القضاء المتسببين بحرق السفارة السويدية، لكنه ادان سماح السويد مرة ثانية الى الاساءة للمصحف الشريف واعتبر بان اذا ما تم حرق المصحف مرة اخرى فانه يستوجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد.



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هذا وقد أضرم محتجون غاضبون النار في مبنى السفارة السويدية في بغداد، وذلك قبيل تجمع مقرر اليوم أمام السفارة العراقية في استوكهولم لإحراق نسخة من القرآن الكريم.



واقتحم المحتجون العراقيون السفارة السويدية في ساعات الصباح الأولى، حيث تسلقوا أسوارها، وأضرموا النار فيها، منددين بمنح السلطات السويدية موافقتها مجددا على إحراق القرآن الكريم.

وكان قد أعلن العراق عن طرد السفيرة السويدية من أراضيه، وسحب القائم بأعماله من ستوكهولم،وذلك ردا على سماح الحكومة السويدية بالاساءة للمصحف الشريف في العاصمة السويدية وتدنيس العلم العراقي.



وجاء في البيان الصادر عن رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم'، مضيفا أن السوداني وجه كذلك بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد مغادرة الاراضي العراقية.



وكانت الحكومة العراقية عقدت في وقت سابق اجتماعا طارئا أشارت فيه إلى أنها أبلغت نظيرتها السويدية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية في حال تكرار حادثة الاساءة للقرآن الكريم.

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