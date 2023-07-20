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المجاعة تهدد ملايين الأطفال في اليمن

المجاعة تهدد ملايين الأطفال في اليمن
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكثر من ستة ملايين طفل يمني مهددون بخطر المجاعة وذلك في أحدث تقرير للمنظمات الدولية العاملة في اليمن.

العالم - المشهد اليمني

وأكد التقرير أن أكثر من 11 مليون طفل بحاجة عاجلة إلى الدعم والحماية والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إصابة مئات الآلاف منهم بسوء تغذية حاد.

يأتي ذلك في وقت تصعد في قوى العدوان من حصارها على الشعب اليمني وترفع من وتيرة الضغوطات ضد اليمنيين إلى المرحلة القصوى.

وتستضيف هذه الحلقة من صنعاء المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية أنس الأصبحي ومن بيروت الإعلامي اليمني محمد الزبيدي.. ونناقش معهم هذه الأسئلة:

1- ما هي آخر تطورات الوضع الإنساني في اليمن وإلى أي مرحلة وصلت الأوضاع إلى حافة الانهيار؟

2- ما هو المطلوب من المنظمات الدولية والأمم المتحدة من أجل الوضع الإنساني؟

3- هل تتنصل قوى العدوان ومرتزقتها من اتفاقياتهم مع صنعاء بخصوص الملف الإنساني؟

4- إلى أي مدى أثر الحصار على الملف الإنساني في اليمن؟

5- هل من الممكن أن تلجأ صنعاء نحو التصعيد العسكري من أجل حلحلة الملف الإنساني؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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