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النجباء تثمن موقف الحكومة العراقية بقطع العلاقات مع السويد

النجباء تثمن موقف الحكومة العراقية بقطع العلاقات مع السويد
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

ثمنت حركة النجباء العراقية في بيان اليوم الخميس موقف بغداد في قطع العلاقات مع السويد.

العالم - العراق

وفي ما يلي نص البيان:

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