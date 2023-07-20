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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
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نبض السوشيال
النجباء تثمن موقف الحكومة العراقية بقطع العلاقات مع السويد
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش
ثمنت حركة النجباء العراقية في بيان اليوم الخميس موقف بغداد في قطع العلاقات مع السويد.
العالم
-
العراق
وفي ما يلي نص البيان:
تصنيف :
العالم الاسلامي
العراق
أوروبا
العالم
كلمات دليلية :
العلاقات
السويد
الحكومة العراقية
النجباء
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