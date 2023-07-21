مشادة بالأيدي داخل استوديو قناة لبنانية اثر خلاف سياسي بوجهات نظر

العالم - لبنان

واوضحت الزميلة مريم علي ان تلاسنا خلال برنامج (صار لوقت) بين الوزير السابق وئام وهاب والصحفي سيمون ابو فاضل حول موضوع فرض العقوبات ضد السياسيين اللبنانيين المعطلين لانتخاب الرئيس، أدى الى اشكال كبير وتضارب بين الجمهور والسياسيين.

نشاهد معا..

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وفي السياق كتبت صحيفة "راي اليوم"، ان الجمهور الحاضر بالاستوديو اشترك بالعراك بين وهاب وسيمون وقالت "من جديد يتحول استديو قناة “ام تي في” اللبنانية الى ساحة معركة وتضارب بين ضيوف برنامج “صار الوقت” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني المحلي “مارسيل غانم. وهذه المرة جرى التضارب المصحوب بالشتائم والسباب والفوضى داخل الحلقة التي بثت على الهواء مساء الخميس بين رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب والاعلامي المحسوب على قوى 14 اذار في لبنان “سيمون أبو فاضل”.

واضافت الصحيفة، يبدو ان “أبو فاضل” نجح في تأدية الدور المنوط به باستفزاز الوزير السابق وئام وهاب، ما حدا بالاخير الى ضربه على الهواء بكأس الماء الموضوع امامه، لينتقل المشهد الى التضارب بين الاثنين ومن ثم اشتراك جمهور الحلقة المؤيد لكل طرف بالعراك، ليتحول الاستديو الى ساحة معركة وفوضى لعدة دقائق قبل ان تقطع القناة بث الحلقة . وانتقل الاشكال الى خارج مبنى القناة حسب ما انتشر من مقاطع فيديو بثها نشطاء على مواقع التواصل ما أدى الى تدخل قوة من الجيش اللبناني لفض الاشتباك.

وحول مضمون الاستفزاز الذي أوصل الحوار الى لحظة التضارب، فان أبو فاضل كان يهدد السياسيين اللبنانيين بالعقوبات الامريكية في حال تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، لكن وهاب اعترض على توصيف أبو فاضل وقلل من فاعلية العقوبات الامريكية مستخدمة عبارة ”العقوبات وحذائي واحد”، ليرد أبو فاضل “انت وحذائك تصطفل” مع العقوبات الامريكية ما في مراجل. الجملة استفزت وهاب الذي حذر أبو فاضل من استخدام قلة الادب، وطلب منه ان يصمت، لكن أبو فاضل رد على وهاب بالمثل . وهنا ضرب وهاب أبو فاضل بكأس الماء على وجهه لينطلق العراك بالأيدي بين الاثنين ثم يشترك الجمهور بالمعركة.