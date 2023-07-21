شاهد.. احياء 'اليوم العالمي للطفل الرضيع' في طهران

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صرخة تدين ذبح الطفولة .. انه يوم الطفل الرضيع العالمي .. هو عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب / أصغر شهيد بين شهداء كربلاء .. استشهد مع والده واخوانه وعمه العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام في يوم عاشوراء بعمر لايتجاوز الستة أشهر في معركة كربلاء بسهم من حرملة بن كاهل الأسدي ودفن على صدر والده في كربلاء الاباء . وهنا تحيي ايران المناسبة بحضور هذه الاطفال والامهات من أجل إظهار مظلومية رضيع الحسين إلى العالم و مواساة مع كل الاطفال المظلومين في العالم ...

تحت خيمة كبيرة مثلها مصلى طهران وقفت الأمهات تنذر أبناءها لسيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام خدمة لمبادئه و خطاه / انه مهرجان الطفل الرضيع عليه السلام يقام في صباح أول جمعة من شهر محرم الحرام وأطلقت على هذا اليوم 'اليوم العالمي للطفل الرضيع'.

هذه المراسيم لاقت إقبالا كبيرا من النساء المؤمنات الرساليات اللاتي إصطحبن أطفالهن معهمن لإحياء ذكرى مظلومية الطفل الرضيع عليه السلام ووحشية قاتليه ولتكريم الشهداء الأطفال الذي سقطوا في واقعة الطف.

ويشكل قتل الطفل الرضيع جريمة بكل ما في الكلمة من معنى طالت أحد أبناء سلالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم / جريمة لاتبررها جميع المبادىء الإنسانية.

التفاصيل في سياق التقرير المرفق..