​​​​​​​الشيخ ياسين: الاساءة للقرآن الكريم اعتداء ليس فقط على المسلمين بل على الانسانية جمعاء

العالم _ لبنان

وقال ياسين جاء في خطبة الجمعة: إن التعايش اللبناني خير رد على اعداء الله باسم الحريات، فلبنان قام على المحبة يحمل في يد القرآن الكريم وفي الأخرى الإنجيل وهذا هو النموذج الذي يجب ان يقتدى به وسيبقى كذلك وما المحاولات الشيطانية لاستهداف القرآن الكريم التي تشهدها عواصم غربية وبالاخص السويد إلا غمعانا في الاستكبار الذي ولى زمانه.

أضاف: إننا اتباع القرآن الكريم الذي يدعو للمحبة والاحترام ورفض الظلم والعدوان وإعلاء كلمة الله ونؤكد انه ليس المسلمون فقط من يشعرون بالغضب من القرارات الاستكبارية السويدية بل وكل مواطن لبناني وعربي وكل حر في هذا العالم.

وتساءل: كيف لشواذ لا تقبله فطرة ولا عقل ولا منطق ان يكون محميا في الغرب في حين ان مشاعر مئات الملايين من المسلمين غير مهمة؟.

ودعا الغرب الى الكف عن زرع الفتن والانقسام بين الشعوب وتعميق الكراهية لأن مشروعه فشل وهذه الممارسات لن تعيد له استبداده على دول المنطقة.

وختم العلامة ياسين مطالبا بـتحركات فاعلة توقف الغرب عن هذه الممارسات الشيطانية.

ودعا كذلك، الى وقفة تضامنية مع القران الكريم في المساجد والاماكن العامة.