تركيا تصدر أوامر اعتقال سياسي دنماركي و9 آخرين

العالم- تركيا

وذكر تونج "دعا مكتب المدعي العام إلى إجراء تحقيقات شاملة لتحديد المشتبه بهم وجمع معلومات واضحة عن هوياتهم والأدلة على أفعالهم الإجرامية".

وكان بالودان، الذي يحمل الجنسيتين الدنماركية والسويدية، أثار حفيظة العالم الإسلامي وعواصم كثيرة بعد حرقه نسخة من القرآن في السويد، في 21 يناير/ كانون الثاني.

وأسس بالودان، وهو محام، أحزابا يمينية متطرفة في كل من السويد والدنمارك فشلت في الفوز بأي مقاعد في الانتخابات الوطنية أو الإقليمية أو البلدية. وفي الانتخابات البرلمانية، التي جرت العام الماضي في السويد، حصل حزبه على 156 صوتا فقط على مستوى البلاد.

المصدر: العربي الجديد