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لحرقهم المصحف الشريف..

تركيا تصدر أوامر اعتقال سياسي دنماركي و9 آخرين

تركيا تصدر أوامر اعتقال سياسي دنماركي و9 آخرين
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير العدل التركي يلماز تونج إنّ بلاده أصدرت أوامر اعتقال بحق السياسي الدنماركي راسموس بالودان وتسعة آخرين يشتبه في قيامهم بحرق نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في استوكهولم في يناير/ كانون الثاني الماضي.

العالم- تركيا

وذكر تونج "دعا مكتب المدعي العام إلى إجراء تحقيقات شاملة لتحديد المشتبه بهم وجمع معلومات واضحة عن هوياتهم والأدلة على أفعالهم الإجرامية".

وكان بالودان، الذي يحمل الجنسيتين الدنماركية والسويدية، أثار حفيظة العالم الإسلامي وعواصم كثيرة بعد حرقه نسخة من القرآن في السويد، في 21 يناير/ كانون الثاني.

وأسس بالودان، وهو محام، أحزابا يمينية متطرفة في كل من السويد والدنمارك فشلت في الفوز بأي مقاعد في الانتخابات الوطنية أو الإقليمية أو البلدية. وفي الانتخابات البرلمانية، التي جرت العام الماضي في السويد، حصل حزبه على 156 صوتا فقط على مستوى البلاد.

المصدر: العربي الجديد

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