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وقفات احتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية ضدّ الإساءة للقرآن الكريم

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

تلبية لنداء الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، شهدت مختلف المناطق اللبنانية تظاهرات أمام المساجد اليوم الجمعة، وذلك تنديدًا بالإساءة إلى القرآن الكريم في السويد للمرة الثالثة.

العالم _ لبنان

في الضاحية الجنوبية لبيروت ، نُفّذت عدّة وقفات أمام المساجد شملت مجمع القائم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) في الصفير ومجمع السيدة زينب (عليها السلام) في حارة حريك، ومجمع الإمام الكاظم (عليه السلام) في حي ماضي، ومجمع الإمام صاحب العصر والزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) في الليلكي، ومجمع الإمام العسكري (عليه السلام) في الكفاءات، وجامع الإمام الخميني (قده) في تحويطة الغدير، ومجمع الإمام المجتبى في حي الأميركان، كما تمّ تنفيذ اعتصام أمام مستشفى الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله).

وفي منطقة البقاع في شرق لبنان ، نُفذت تظاهرة في مقام السيدة خولة (عليها السلام) في بعلبك، كما تمّ تفيذ وقفات احتجاجية في عدة مناطق منها شمسطار، النبي شيت، علي النهري، جنتا، يحفوفا، حارة الفيكاني، ماسا، سرعين الفوقا، رياق، والخريبة، بريتال، الطيبة، حورتعلا، طليا، حزين وغيرهم، كما أقام مستشفى دار الحكمة وقفة استنكارية ضد الاعتداء السافر على القرآن الكريم.

وفي الجنوب، نفذت تظاهرة في مجمع السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) في صيدا، كما تمّ تنفيذ الاحتجاجات في مختلف مناطق الجنوب والتي شملت بنت جبيل وجبشيت وكفرحونة وحومين الفوقا وقرى أخرى.

إلى ذلك، نفذت احتجاجات ضدّ الإساءة للقرآن الكريم في منطقة جبيل وكفرسالا وأمام مسجد الوردانية في الشوف ومسجد الفنار.

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