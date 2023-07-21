الرئيس الجزائري يتوجه إلى تركيا بعد زيارة الصين

العالم- الجزائر

زيارة تبون التي تستمر يومين، والثانية له إلى أنقرة بعد الزيارة الأولى في مايو/ أيار 2022، تأتي في إطار تعزيز العلاقات الجزائرية التركية التي دخلت مرحلة تقارب سياسي وشراكة اقتصادية، إذ باتت تركيا الأولى في لائحة الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، كما كان أردوغان أول رئيس يزور الجزائر في فبراير/ شباط 2020، بعد انتخاب تبون رئيسا للبلاد في انتخابات ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وكان الرئيس الجزائري قد توقف قبل جولته هذه، بالعاصمة القطرية الدوحة، السبت الماضي، حيث التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

المصدر: العربي الجديد