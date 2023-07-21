'عبدالسلام' يدين اغتيال رئيس برنامج الغذاء العالمي

العالم- اليمن

وقال عبدالسلام في تغريدة له إن "الانفلات الأمني يعم جميع المناطق المحتلة إضافة إلى تردي الوضع الاقتصادي وانهيار للعملة وذلك شاهد على ما تسعى إليه قوى العدوان من فوضى".

وأضاف أن "قوى العدوان تسعى لخلق فوضى في المناطق المحتلة لإرهاق المواطن اليمني وإشغاله عن الاهتمام بمصير بلده وسيادته واستقلاله".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفادت مصادر إعلامية بأن عناصر مسلحة بمنطقة التربة الواقعة تحت سيطرة مرتزقة العدوان أطلقت النار على سيارة لمنظمة UN ما أدى إلى إصابة رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي (مؤيد حميدي - أردني الجنسية) بـ 6 طلقات، أسفرت عن وفاته على الفور.