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'عبدالسلام' يدين اغتيال رئيس برنامج الغذاء العالمي

'عبدالسلام' يدين اغتيال رئيس برنامج الغذاء العالمي
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

أدان رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن محمد عبدالسلام، اليوم الجمعة، جريمة اغتيال رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي في المناطق الواقعة تحت سيطرة المرتزقة في تعز جنوب غرب اليمن.

العالم- اليمن

وقال عبدالسلام في تغريدة له إن "الانفلات الأمني يعم جميع المناطق المحتلة إضافة إلى تردي الوضع الاقتصادي وانهيار للعملة وذلك شاهد على ما تسعى إليه قوى العدوان من فوضى".

وأضاف أن "قوى العدوان تسعى لخلق فوضى في المناطق المحتلة لإرهاق المواطن اليمني وإشغاله عن الاهتمام بمصير بلده وسيادته واستقلاله".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفادت مصادر إعلامية بأن عناصر مسلحة بمنطقة التربة الواقعة تحت سيطرة مرتزقة العدوان أطلقت النار على سيارة لمنظمة UN ما أدى إلى إصابة رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي (مؤيد حميدي - أردني الجنسية) بـ 6 طلقات، أسفرت عن وفاته على الفور.

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