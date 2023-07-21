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توافقات مهمة بشأن 'المصالحة الوطنية' في الكونغو

توافقات مهمة بشأن 'المصالحة الوطنية' في الكونغو
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر ليبية أن الاجتماعات التي تستضيفها الكونغو بشأن "المصالحة الوطنية"، توصلت إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة.

العالم- إفريقيا

ووفق المصادر، فإن المشاركين توصلوا إلى توافق بشأن أعمال اللجنة التحضيرية، بحيث تعقد كل اجتماعاتها التحضيرية المقبلة في الداخل الليبي، بمشاركة قادة وشخصيات من مختلف المدن الليبية.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة التأسيسية ينحصر عملها في التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية المقرر تحديد موعده في وقت لاحق، على أن يعقد في مدينة بنغازي أو مدينة البيضاء.

وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.

وخلال مؤتمر في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، وعدة شخصيات سياسية وبمشاركة رئيسَي البرلمان، عقيلة صالح، ومجلس الدولة، خالد المشري، دعا المنفي الليبيين إلى التسامح والتصالح.

وفي فبراير/ شباط الماضي، كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، أن المنظمة القارية ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا.

وقال خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة الاتحاد الأفريقي، التي استمرت يومين حينها: "لقد التقينا مع مختلف الأطراف، ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني".

وأوضح موسى فقي محمد أن المؤتمر "سيلتئم برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي"، يترأسها الرئيس الكونغولي، دنيس ساسو نغيسو.

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توافقات مهمة بشأن 'المصالحة الوطنية' في الكونغو

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