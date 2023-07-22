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محادثات بين السفير الايراني ونائب وزير الخارجية الروسي

محادثات بين السفير الايراني ونائب وزير الخارجية الروسي
السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

اجرى سفير جمهورية إيران الإسلامية في موسكو كاظم جلالي محادثات الجمعة مع نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو.

العالم - إیران

وتم في هذا الاجتماع استعراض آخر أوضاع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثنائية والإقليمية والدولية ، لا سيما التطورات الأخيرة.

وأكد سفير إيران في روسيا، في إشارة إلى تركيز كبار المسؤولين في البلدين، على ضرورة الاهتمام بمكونات العلاقات لدفع التعاون وإزالة العقبات.

كما تم خلال هذا الاجتماع استعراض آخر الترتيبات المتعلقة بتبادل زيارات الوفود السياسية والاقتصادية والقانونية في الأسابيع المقبلة.

وكان سفير إيران في موسكو قد التقى في وقت سابق مع "ميخائيل بوغدانوف" نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا.

ونوقشت في هذا الاجتماع مواضيع مختلفة ، من بينها آخر تطورات العلاقات الثنائية بين جمهورية إيران الإسلامية وروسيا الاتحادية.

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محادثات بين السفير الايراني ونائب وزير الخارجية الروسي

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