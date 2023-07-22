شاهد.. غضب شبكات التواصل من الإساءة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك

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وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا عارما من هذه الجريمة النكراء بحق القرآن الكريم حيث كتب وليد العاني مغردا: "تمزيق نسخة من المصحف الشريف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في ستوكهولهم بحماية الشرطة السويدية. اللهم احرق ومزق من اراد بنا وبديينا سوء".

وجاء في حساب الساعة حول هذا الموضوع: "بعد الإساءة للمصحف الشريف... قرار رئيس الوزراء بطرد السفيرة السويدية وقطع العلاقات مع السويد لاقى ثناءً كبيرا".

وغرد يوسف الشمري حول هذه الجريمة: "القرآن الكريم قضية اهل الاسلام، فهو دستور الامة الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المُنزل بالوحي على نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، لا للاساءة للمقدسات الدينية والسويد يجب ان تدفع الثمن".

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