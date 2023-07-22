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شاهد.. غضب شبكات التواصل من الإساءة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

جديد اقدم معتوه على تمزيق المصحف الشريف في السويد .. الجريمة تمت امام السفارة العراقية في ستوكهولم وبحماية الشرطة السويدية، جريمة متجددة كشفت بشكل لا لبس فيه زيف احترام المعتقدات الذي تتشدق به الحضارة الغربية، لان مثل هذه الاعمال لا يمكن ادراجها بأي حال من الأحوال في خانة حرية التعبير المزعومة، بسبب تأجيجها لمشاعر الكراهية بين الشعوب خدمة للأهداف الصهيونية.

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وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا عارما من هذه الجريمة النكراء بحق القرآن الكريم حيث كتب وليد العاني مغردا: "تمزيق نسخة من المصحف الشريف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في ستوكهولهم بحماية الشرطة السويدية. اللهم احرق ومزق من اراد بنا وبديينا سوء".

وجاء في حساب الساعة حول هذا الموضوع: "بعد الإساءة للمصحف الشريف... قرار رئيس الوزراء بطرد السفيرة السويدية وقطع العلاقات مع السويد لاقى ثناءً كبيرا".

وغرد يوسف الشمري حول هذه الجريمة: "القرآن الكريم قضية اهل الاسلام، فهو دستور الامة الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المُنزل بالوحي على نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، لا للاساءة للمقدسات الدينية والسويد يجب ان تدفع الثمن".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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