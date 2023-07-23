رئيسي: ادانة الإساءة للقرآن الكريم من قبل الحكومة السويدية لا يكفي إطلاقا

العالم - ايران

وناقش اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث ، الذي عقد بحضور رؤساء السلطات ، بعض محاور إصلاح وثيقة هيكل ميزانية الدولة.

وكان أسلوب التغيير في سقف الموازنة العامة وميزان صلاحيات منظمة التخطيط والميزانية في المخصصات وإطار تعاطي وزارة النفط مع شركة النفط الوطنية الإيرانية وصندوق التنمية الوطنية من بين المحاور التي نوقشت في هذا الاجتماع.

كما أدان رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع سلوك الحكومة السويدية تجاه جريمة الاساءة للكتاب السماوي للمسلمين ، والذي يحظى باحترام وتكريم جميع أتباع الديانات السماوية ، وقال: كما أكد قائد الثورة الاسلامية ، فإن هذا الحدث هو حادث تآمري وخطير ، ويعتبر دعم الحكومة السويدية لهذا العمل الإجرامي بمثابة تبني ترتيبات حرب ضد العالم الإسلامي.

وفي إشارة إلى الإنهاء المتبادل لمهمتي سفيري إيران والسويد في البلدين ، وأيعازه لوزارة الخارجية بمنع تبادل السفراء الجدد ، قال رئيسي: "إن إصدار بيان يدين الإساءة للقرآن الكريم من قبل الحكومة السويدية لا يكفي إطلاقا ، ويجب على هذه الحكومة تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة".