الخارجية الروسية تنتقد صمت المنظمات الدولية ازاء قصف المراسلين في أوكرانيا

العالم - روسيا

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء /تاس/الروسية - "ليس لدينا أوهام بأن المؤسسات الدولية ستفضل، كما فعلت بالفعل في حالات مماثلة، أن تغض الطرف عن هذه الجريمة البشعة، التي هي، في الواقع، تجعلها متورطة في أفعال كييف الإرهابية الخارجة عن القانون هذا العمى الساخر؛ يؤكد - مرة أخرى - مشاركتها السياسية واختلال وظيفتها، إن صمت هذه المؤسسات لا يعني أنه تم غفران شر القتل والسعي لإسكات الحقيقة المتعبة".

وأشارت الوزارة - في بيان لها -يوم أمس السبت،إلى أنه قُتل وأصيب 3 صحفيين روس من صحيفة"إزفستيا"و وكالة"ريا نوفوستي"، خلال قصف مدفعي نفده القوات الأوكرانية، حينما كانوا يعدون تقارير حول قصف بالذخائر العنقودية الأوكرانية لمستوطنات منطقة زابوريجيا".

وكانت أوكرانيا قد تسلمت الذخائر العنقودية من الولايات المتحدة في وقت سابق من يوليو الجاري، بعد أن قدمت "ضمانات مكتوبة" لواشنطن، من بينها تعهد بعدم استخدامها بطريقة تعرض المدنيين للخطر.