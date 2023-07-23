قاليباف يستقبل رئيس برلمان صربيا

العالم - ايران

وكان رئيس برلمان صربيا قد وصل إلى طهران صباح اليوم على رأس وفد برلماني حيث كان في استقباله نائب رئيس المجلس حجة الإسلام مجتبى ذوالنوري.

ورحب نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي بزيارة رئيس مجلس النواب الصربي إلى إيران، وقال: إن إيران دولة لها قدرات قيّمة في مختلف المجالات الطبيعية والتاريخية والاقتصادية، وفي رأينا، لا مانع من تحسين العلاقات بين البلدين.

وأضاف: ان هذه الزيارة فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الودية وتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية.

وتابع: إن توفير الآلات الصناعية والزراعية لصربيا والتبادل التكنولوجي والاستثمار في مجال إنتاج عربات القطار وتجارة المدخلات الزراعية والحيوانية هي من بين مجالات التعاون بين البلدين التي يمكن متابعتها خلال هذه الزيارة.