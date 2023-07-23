أروع صور لخدمة الحسين من الجالية العراقية في طهران

العالم - مراسلون

مراسم العزاء رثاء للامام الحسين عليه السلام واصحابه واهل بيته تعمّ ايران الاسلامية، فهذه الذكرى رسمت مظاهرها عبر العديد من الاشكال، والحال لا يختلف هنا في حي دولت آباد بجنوب العاصمة طهران لتعطي الفعاليات والمراسم صورة واقعية للتلاحم بين الشعبين الايراني والعراقي لتجسد حب أبي عبد الله الحسين عليه السلام.

وقال أحد خدام الامام الحسين عليه السلام:"نحن نسعی لإقامة مراسم العزاء في کل عام ولکي تبقی هذه المسيرة الخالدة في خدمة اباعبدالله الحسين".

وقال أحد خدمة المواکب الحسينية:"هدفنا من المشارکة في عزاء الامام الحسين هو إحياء الشعائر الحسينية والتعلم من مدرسة الامام الحسين؛ الوفاء والاباء والوقوف أمام الظالم".

ازدحم الحي بالتكايا والخيم وتكتسي المواكب ثوب العزاء وتعلق على الجدران يافطات تحاكي مصيبة كربلاء في يوم عاشوراء، فيما تعم المكان نشاطات شعبية واسعة لإحياء هذه المناسبة الأليمة وخلال هذه الايام نرى محبّي الامام الحسين عليه السلام يشاركون في خدمة المواكب والحسينيات.

وقال أحد خدمة المواکب:"تقام هذه المواکب في دولت أباد لتقديم الطعام ثواباً بسم الامام الحسين عليه السلام علی مدی 10 أيام".

وقال أحد خدمة المواکب:" نأمل من الله عزوجل ان يوفقنا في خدمة الامام الحسين وشعائر الحسين".

تتواصل نشاطات الحسينيات والمواكب والتكايا ويتسابق الجميع من كافة القوميات العراقية لتقديم الخدمات وتوزيع الاطعمة والاشربة على الزائرين والمعزّين بهدف احياء الشعائر الحسينية وليرفعوا مع بعضهم عبارة لبيك ياحسين.

وتتوحد الهويات وتلغی الجنسيات ويقدم العراقيون ما بوسعهم ليعربوا عن کرمهم معلنين ان خدمة الحسين شرف لهم و ليشعر الجميع انهم في ضيافة حسينية.