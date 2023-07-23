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السوداني يجدد موقف العراق الثابت في دعم جهود الحوار الوطني باليمن

السوداني يجدد موقف العراق الثابت في دعم جهود الحوار الوطني باليمن
الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، موقف العراق الثابت في دعم جهود الحوار الوطني في اليمن.

العالم- العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الأحد، وزير خارجية اليمن، أحمد عوض بن مبارك والوفد المرافق له"، مبيناً أنه "جرى، خلال اللقاء، البحث في مجمل ملفات العلاقة بين العراق واليمن، وسبل تعزيز التعاون المشترك، بما يعزز التنمية الشاملة وأمن المنطقة وازدهارها".

وأكد السوداني، بحسب البيان "أهمية العلاقة التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين العراقي واليمني" ،مجددا "موقف العراق الثابت في دعم جهود الحوار الوطني في اليمن، وكل ما من شأنه إحلال السلام ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد".

من جانبه حمل الوزير الضيف رسالة من رئيس الوزراء اليمني تضمنت "تحياته لرئيس مجلس الوزراء، وثناءه على الدور الريادي للعراق إزاء القضايا الإقليمية والدولية، والعمل على تقريب وجهات النظر وتدعيم الاستقرار فيها، فضلا عن الخطوات الواعدة التي تخطوها الحكومة في مسار التنمية والإصلاح".

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