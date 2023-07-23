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بالفيديو.. متطرفون صهاينة يهتفون "الشعب يريد تعديلات قانونية"

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

إنتشر مقطع فيديو لمستوطنين صهاينة من اليمين المتطرف وهم يهتفون في محطة القطارات بتل أبيب "الشعب يريد تعديلات قانونية".

العالم- الإحتلال

هذا ودعت المعارضة الإسرائيلية أنصارها للتظاهر حول المباني الحكومية في القدس المحتلة، بالتزامن مع اجتماع الكنيست لمناقشة التعديلات القضائية.

ويتوقع أن يستمر النقاش حول التعديلات في الكنسيت لمدة 26 ساعة قبل أن يبدأ التصويت غدا الاثنين على مشروع التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا.

من جهتها، أعلنت نقابة العمال تقديمها مقترح تسوية إلى الائتلاف الحاكم بخصوص تعديل القانون الذي يستهدف تحييد عمل المحكمة العليا وتقييد قضاتها.

وألغت الشرطة الإسرائيلية الإجازات الأسبوعية لعناصرها استعدادا لمظاهرات متوقعة في القدس المحتلة.

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بالفيديو.. متطرفون صهاينة يهتفون "الشعب يريد تعديلات قانونية"

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