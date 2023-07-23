مؤتمر روما يتفق على إجراءات للحد من الهجرة غير النظامية

العالم - اوروبا

وأظهرت مسودة نتائج منبثقة عن الاجتماع الذي استمر يوما واحدا واستضافته إيطاليا التزاما بتضييق الخناق على تهريب البشر وتحسين التعاون بين الدول الأوروبية والأفريقية في مجالات مثل الطاقة المتجددة.

ووفق مسودة النتائج اتفق المشاركون على أن آثار تغير المناخ تهديد للتنمية المستدامة، وعاودوا التأكيد على التزامهم بتنفيذ اتفاقية باريس.

كما اتفق المشاركون في مؤتمر روما على إتاحة التمويل لتطوير دول المهاجرين ودول العبور.

وأطلق المؤتمر الدولي بشأن الهجرة "عملية روما" للتصدي للأسباب الأساسية للهجرة غير النظامية.

هذا وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في المؤتمر إن الهجرة غير الشرعية تلحق ضررا بجميع بلدان البحر المتوسط، فيما سعت لتشكيل تحالف واسع يضم عدة دول لمكافحة الاتجار بالبشر.