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أعضاء لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني يتفقدون معرض إنجازات الصناعة النووية

أعضاء لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني يتفقدون معرض إنجازات الصناعة النووية
الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

تفقد أعضاء لجنة الطاقة بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني معرض إنجازات الصناعة النووية في البلاد أثناء زيارتهم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

العالم- ايران

وأفاد مركز الدبلوماسية العامة والمعلومات التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن أعضاء لجنة الطاقة بمجلس السورى الإسلامي تفقدوا اليوم (الأحد) أثناء زيارتهم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، معرض إنجازات الصناعة النووية الإيرانية.

وأعرب أعضاء لجنة الطاقة بمجلس الشورى الإسلامي عن تقديرهم وشكرهم لخدمات وإنجازات العلماء والعاملين في هذه الصناعة خلال تفقدهم معرض إنجازات الصناعة النووية بالبلاد.

وزار اعضاء لجنة الطاقة في البرلمان اجنحة تطوير استخدام الإشعاع في الحياة، وتطوير تطبيقات تكنولوجيا البلازما، ومركز العلاج الأيوني الإيراني، ومعدات الأجهزة النووية والينابيع الصناعية، وإنتاج وتطوير المستحضرات الصيدلانية المشعة ومجموعات الأدوية الإشعاعية، ومركز إنتاج وتطوير المستحضرات الصيدلانية المشعة في إيران، والتكنولوجيا الحيوية للنظائر المشعة، وتوطين مجموعات تعدين النظائر المشعة في الهواء، وتوطين وحدات توليد الطاقة من النظائر المشعة، وتوطين وحدات الطاقة النووية.

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