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تحت عنوان "آثر" ..

شاهد.. معرض يجسد سيرة معركة كربلاء في سوريا

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

أقامت مؤسسة بقية الله في بلدتي نبل والزهراء في سوريا معرض بانوراما كربلاء تحت عنوان "آثر" يجسد سيرة معركة كربلاء حيث يحاكي بشكل روحاني صبر وتضحية اهل البيت عليهما السلام بكل شجاعة.

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