عقد محكمة النظر في شكوى حول اعتراض مقاتلة أميركية لطائرة ركاب إيرانية

العالم - ايران

وأعلنت المحكمة، اليوم الإثنين، أنها ستصدر قرارها في هذه القضية خلال المهلة القانونية وسيبلغ الجانبين.

يذكر ان طائرة ایرباص 310 تابعة لشركة ماهان كانت في رحلة لها من طهران الى بيروت في 24 تموز/ يوليو 2020 اعترضتها مقاتلتان امیرکیتان من طراز F-15 se فوق الاجواء السورية، مما اضطر قائد الطائرة لخفض الارتفاع بصورة مفاجئة ما ادى الى اصابة بعض الرکاب، وواصلت الطائرة الرحلة وحطت في مطار بيروت لاحقا.

وبعد اجلاء الركاب في مطار بيروت وتزويدها بالوقود عادت طائرة ماهان الى طهران وحطت في مطار الامام الخميني (رض) .

واصدرت شركة "ماهان" بيانا اثر هذا الحادث وقالت فيه: ان طائرة الركاب التابعة لشركة "ماهان" للطيران تعرضت للتهديد فوق الاجواء السورية من قبل مقاتلتين اميركيتين بعد نحو ساعتين من التحليق.

وتابعت: ان قائد الطائرة بدرايته وبناء على قوانين وضوابط الملاحة الجوية لتجنب اي خطر محتمل بعد تلقيه انذار TCAS لخفض الارتفاع فورا، بادر على الفور لخفض الارتفاع تدريجيا، ونظرا لان الطائرة كانت في وضع الاستقرار وكان مسموحا للركاب فتح احزمة الامان، فقد ادى الانخفاض السريع للارتفاع وسرعة ابعاد الطائرة عن الخطر المحتمل، الى اصابة عدد من الركاب وافراد الطاقم الذين كانوا منهمكين باداء الخدمة.

كما اعلنت منظمة الطيران المدني الايرانية انها قدمت شكوى إلى المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) بشأن تهديد طائرة الركاب التابعة لشركة ماهان فوق الاجواء السورية من قبل طائرتين حربيتين اميركتين.

واضافت ان منظمة الطيران المدني تعتبر تصرفات المقاتلات الأمريكية الذين أعاقوا حركة طائرة ركاب إيرانية انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومعاييره ومعايير الملاحة الجوية.