أمين المجلس الأعلى يلتقي نظرائه في اجتماع أصدقاء البريكس

العالم - ايران

و وصل علي أكبر أحمديان اليوم الاثنين إلى بريتوريا للمشاركة في اجتماع الأمناء ومستشاري الأمن القومي لأصدقاء البريكس بترحيب من سلطات جنوب إفريقيا وسفير بلادنا.

وبعد وصوله إلى بريتوريا، غادر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لحضور مؤتمر أصدقاء البريكس في جوهانسبرغ.

وخلال هذه الزيارة، بالإضافة إلى المشاركة وإلقاء كلمة في اجتماع أصدقاء البريكس، سيلتقي أحمديان مع بعض نظرائه على هامش هذا الاجتماع.

وجنوب إفريقيا هي واحدة من خمسة أعضاء في مجموعة البريكس، التي ستستضيف قمة البريكس في أوائل سبتمبر من هذا العام. البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا خمسة أعضاء في البريكس وتخطط هذه المنظمة الاقتصادية الدولية لقبول أعضاء جدد من خلال تطوير سياسة. والجمهورية الإسلامية الإيرانية هي إحدى الدول التي تريد الانضمام إلى البريكس.