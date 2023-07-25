مستقبل الكيان الاسرائيلي بعد مواصلة المعارضة تحركاتها في الشارع

العالم – العين الإسرائيلية

فيما بدأت التحذيرات من مستقبل الوضع في الكيان الاسرائيلي اذا ما واصلت المعارضة تحركاتها في الشارع ومعها إحجام قوات الاحتياط في جيش الاحتلال عن الالتحاق بالخدمة العسكرية وسط تخوفات من خبراء صهاينة من تفكك الجيش وتاثير ذلك بقدرة جيش الاحتلال في مواجهة ايران وحزب الله.



واستعرض البرنامج مشاهد من التظاهرات التي خرجت في تل ابيب والقدس المحتلة ومناطق اخرى بعد تصويت الكنيست على قانون التعديلات القضائية.



وحول قراءة تلك المشاهد العنيفة بعد اقرار التعديلات وفيما اذا كانت ستستمر في المرحلة المقبلة، اكد المتابع للشان الاسرائيلي فتحي كليب، انه من الواضح ان التعديلات المقترحة من الثلاثي الحاكم في الكيان الاسرائيلي قد قدمت من اجل ان تقر، وليس لكونها اجراءا تكتيكيا، فالقانون الذي اقر بالامس من قبل الكنيست الاسرائيلي قدم الكيان على حقيقته، باعتباره كيانا معاديا للديمقراطية وليس فقط بالعلاقة مع الاخرين، مع الشعب الفلسطيني، أومع الشعب اللبناني والشعوب العربية بل معاديا للديمقراطية في العلاقة مع مواطنيه أنفسهم في الكيان، انفسهم لذلك فاننا نعتقد بان التحركات سوف تزداد وفقا للتصريحات التي اطلقت بالامس من عدد واسع من اركان المعارضة.

كما القى البرنامج الضوء على مواقع التواصل الاسرائيلية التي ضجت بالتخوف مما يحدث بعد اقرار الخطة القضائية لحكومة نتنياهو، حيث ردد نشطاء صهاينة كلام عن الخطر وحرب الاخوة والانفجار القادم، حيث غرد"يوفي باسو" قائلا:" نحن امام خطر نظام شمولي فليخرج الجميع الى الشوارع".

كما تطرق البرنامج الى تداعيات اقرار التعديلات القضائية في الكنيست على السياسة الخارجية للكيان الصهيوني، ولا سيما مع واشنطن التي عادت لتأخذ حيزا من الجدال في الكيان، لاسيما بعد اعلان البيت الابيض أسفه لاقرار القانون.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...