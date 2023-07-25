شاهد.. نتنياهو يدعو العسكريين لترك السياسة والتفكير بالأمن

العالم - الاحتلال

وقال نتنياهو إن الجيش يجب أن يبقى بعيدا عن أيِ خلاف سياسي معتبرا أن التصويت على التعديل القضائي كان خطوة ضرورية للديمقراطية بحسب تعبيرِه.

كما أبدى نتنياهو أمله في التوصل لاتفاق شامل مع المعارضة حول التعديلات القضائية بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موضحا أن فريقه قام بإدخال تعديلات على الخطة الأساسية بعد تجميدها لثلاثة أشهر لكن كل المقترحات رفضت من قبل الطرف الآخر.

هذا وقد أصيب مساء امس الاثنين 3 "إسرائيليين" بجروح، في عملية دهس نفذتها سيارة "إسرائيلية" لمتظاهرين "إسرائيليين" وسط "تل أبيب".

وبحسب شرطة الاحتلال، فإن 3 "إسرائيليين" أصيبوا بجروح طفيفة إثر دهس سيارة لمتظاهرين وسط "الكيان المحتل"، اثر تظاهرات قام بها مئات الالاف من "إسرائيليين" في في القدس المحتلة و"تل أبيب" احتجاجا على مصادقة الكنيست "الإسرائيلي"، مساء أمس، بشكل نهائي على مشروع قانون إلغاء اختبار المعقولية الذي يحدّ من عمل محكمة الاحتلال العليا.

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