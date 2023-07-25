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مسلحو الشمال السوري يتاجرون بأوجاع المدنيين وتركيا تزيدها بلّة

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

في زمن الحروب يصبح كل شيء متاحا، لكن لا يجب أن تصل الأمور إلى حد المتاجرة بمرض الناس. هذا ما تفعله الجماعات المسلحة في الشمال السوري. 

حوالي أربعة آلاف ومئتي مريض بالسرطان في مدينة إدلب السورية يحتاجون إلى العلاج، ومحرومون منه. السبب إغلاق السلطات التركية الحدود ومنع هؤلاء من الوصول إلى المستشفيات داخل تركيا.

في المقابل أغلقت الجماعات المسلحة كل المعابر التي توصل إلى المناطق التي حررها الجيش السوري، وذلك رغم تأكيد الحكومة السورية جهوزيتها لاستقبال المرضى وتقديم كل العلاج اللازم لهم.

تفاعل واسع على مواقع التواصل مع قضية مرضى السرطان وما يتعرضون له بسبب مواقف الجماعات المسلحة في ادلب.

"حيدر كامل" علق على تويتر: بعد أن اغلق النظام التركي الطريق امام مرضى السرطان المتواجدين في محافظة ادلب السورية الواقعة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة، وزارة الصحة السورية وجّهت النداء لأبناء المحافظة للتوجّه إلى أقرب نقطة طبية سورية . اخوتنا واهلنا في ادلب أطفالكم أطفالنا.

حساب "يونكا علق بدوره: اللهفة والحنية اللي بنشوفها بين بعض صدقاً ما بنقدر نشوفها برا ولا بأي بلد.

وإلى هذا التعليق من "زياد" وفيه: لا أحد مهتم بمصير اللاجئين الذين يتم ترحيلهم من تركيا. قناة (أورينت) ومنسوبيها في اسطنبول لا يهمهم مصير مرضى السرطان. إنهم لا يقلّون خبثاً من العنصري أوميت أوزداغ زعيم حزب الظفر التركي. المسألة باختصار: الرقص على أنغام الفتنة.

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