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روسيا تستعد لفتح سفارات في كل الدول الإفريقية

روسيا تستعد لفتح سفارات في كل الدول الإفريقية
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن  أوليغ أوزيروف،سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية،، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تستعد لفتح سفارات في جميع دول أفريقيا، لكن الأمر لن يكون سريعا.

العالم - روسيا

وقال الدبلوماسي الروسي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "العمل جار لإعداد القرارات ذات الصلة... سنبدأ بعدد معين لكنني آمل أن نصل في النهاية إلى افتتاح سفارات في كل الدول الإفريقية تقريبا".

ووصف قرار إغلاق البعثات الدبلوماسية الروسية في إفريقيا في التسعينات بأنه كان "إجراء غير صحيح".

واشارت وكالة نوفوستي أن القمة الروسية الإفريقية ستبدأ أعمالها في بطرسبورغ في الـ26 وحتى الـ29 من يوليو الجاري.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، أنه يجرى في إطار التحضير للقمة المقبلة إعداد بيان موسع سيرسم مسارات التعاون بين روسيا والدول الإفريقية ​​لعدة سنوات.

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