الحرس الثوري سيستلم صواريخ "الشهيد قاسم سليماني" الباليستية

العالم - ايران

وعلى هامش مراسم تسليم صاروخ كروز "أبو مهدي" للجيش وحرس الثورة الاسلامية، صرح مساعد وزير الدفاع لشؤون البحوث الصناعية " أفشين نادري شريف" بأن التحدث عن الذكاء الاصطناعي له مستويات مختلفة مشيرا إلى أن الرؤية هي أدنى مستوى له مضيفا أن القنابل الذكية التي لديها باحث وكاميرا تعتبر أدنى مستوى من الذكاء الاصطناعي.

وأشار نادري شريف إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي له مستويات مختلفة مثل الرؤية والفهم والذاكرة وحتى الاستقلالية التي تعتبر المستوى الأخير ، مما يعني أن نظام السلاح يمكنه أن يرى نفسه ويقرر ويتصرف بمفرده ثم يشكل بيئة تعليمية له.

و أوضح أن مستويات الذكاء الاصطناعي تعتمد على نظام كل سلاح وكل عملية يريد القيام بها والقدرات التي نتوقعها من أدائه مختلفة.

كما صرح نادري شريف بأن صواريخ كروز في كل مكان في العالم لها ميزتان، الأولى وهي تحليقها على مستوى منخفض ، والثانية قدرتها على المناورة عندما ينخفض ​​ارتفاع الصاروخ دون أن يلاحظه العدو مما يحرم العدو من فرصة الرد في الوقت المناسب.

وفي إشارة إلى قدرة صاروخ كروز "أبو مهدي" على التهرب من الأهداف ،أوضح نادري شريف بأن كل هدف استراتيجي له بالتأكيد نظام دفاع محاط به ،وعادة في ترتيب نظام الدفاع من المرجح أن يدخل التهديد من اتجاه واحد ويمنحنا القدرة على مهاجمة الهدف من الخلف بالمناورة التي يقوم بها أو الانتقال من بيئة لا تغطيها رادارات أنظمة الدفاع الجوي للعدو للوصول إلى الهدف المرسوم له.

وردا على سؤال حول إمكانية استخدام هذا الصاروخ كصاروخ هجوم أرضي ،أكد نادري شريف بأن هذه المنصة تتمتع بالقدرة على التطوير باستخدام أشكال وتطبيقات مختلفة مشيرا إلى أنه يمكن استخدام هذا الصاروخ كصاروخ هجوم أرضي من خلال تغيير موجز في برنامج التوجيه والتحكم لديه.

واستطرد قائلا ،إن صاروخ كروز "أبو مهدي" قد صمم لإبعاد العدو عن الشواطئ الإيرانية .

كما قال نادري شريف بأن صاروخ "الشهيد قاسم سليماني" الباليستي سيتم تسليمه أيضا إلى حرس الثورة الاسلامية قريبا خلال أسبوع الصناعات الدفاعية.